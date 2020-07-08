AB 4 yılda 27 bin mülteci aldı

TÜRKİYE, Suriye’den 4 milyon civarında mülteci alırken, 500 milyon nüfuslu AB, Türkiye’den 4 yılda sadece 26 bin 835 mülteci aldı. Türkiye-AB arasında Mart 2016’da kararlaştırılan mülteci sözleşmesi Yunan Adaları’ndan Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için Türkiye’den bir Suriyeli mültecinin AB ülkelerine yerleştirilmesini ön görüyor. 4 Nisan 2016’dan 16 Mart 2020 yılına kadar AB, Türkiye’den mülteci sözleşmesi kapsamında sadece 26 bin 835 Suriyeli mülteci aldı. En çok mülteci ise Almanya’ya yerleştirildi.

Türkiye AB mülteci sözleşmesi 2015 yılında Avrupa’ya mülteci akınını önlemek için yapıldı. Kaçak mülteci göçünü engellemeyi amaçlayan sözleşme Türkiye’den kaçak olarak Yunan adalarına geçen Suriyelilerin Türkiye’ye iade edilmesini, bunun karşılığında aynı sayıda Türkiye’den Suriyeli mültecinin AB ülkelerine yerleştirilmesini ön görüyor.

ALMANYA EN ÇOK

Muhalefet partisi FDP’nin soru önergesine verilen cevaba göre sözleşme kapsamında Türkiye’den getirilen 26 bin 835 Suriyeli mülteciden 9 bin 967 mülteci Almanya’ya yerleştirildi. İkinci sırada Fransa gelirken, Almanya, Fransa’dan iki kat daha fazla Suriyeli mülteci aldı. Hollanda 4 bin 571, Finlandiya bin 964, İsveç bin 940, İspanya 766 mülteci kabul etti. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İrlanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ise hiç mülteci almadı.