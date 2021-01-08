AB 300 milyon doz aşı daha aldı

AB Komisyonu koronavirüse karşı ilk onayı alan BioNTech şirketinden yeterli miktarda aşı sözleşmesi yapmamakla eleştiriliyordu. Eleştiriler üzerine harekete geçen AB Komisyonu 300 milyon BioNTech aşısı daha aldı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen BioNTech ile 300 milyon daha dozu aşı sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı. Von der Leyen ilk etapta 75 milyon doz aşının 2021’in ikinci çeyreğinde geleceğini söyledi. AB Komisyonu kasım ayında BioNTech ile ilk sözleşmede 27 üye ülke için 300 milyon doz aşı siparişi vermişti. Böylece AB Komisyonu BioNTech’ten toplam 600 milyon doz aşı ısmarladı. 600 milyon aşıdan 90 milyonunu Almanya alacak.