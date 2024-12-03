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A3 otoyolunda hayalet sürücü ölüm getirdi

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER
A3 otoyolunda hayalet sürücü ölüm getirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:03

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde A3 otoyolunda yaşanan trajik bir kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Pazartesi akşamı geç saatlerde meydana gelen kazada, ters yönde seyreden bir ‘hayalet sürücü’, faciayı tetikledi.

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POLİS yetkililerinden alınan bilgilere göre, ters yönde yaklaşık 120 kilometre hızla ilerleyen bir VW Caddy sürücüsü, Oberhausen yönüne doğru hareket ediyordu. Dinslaken-Nord ile Hünxe arasında meydana gelen kazada, Hollandalı bir sürücünün kullandığı Volvo ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 36 yaşındaki Hollandalı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ters yönde giden 48 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazadan önce, görgü tanıkları tehlikeli sürüşü fark ederek defalarca polisi aradı. Ancak tüm çabalara rağmen polis, saat 21.30’da gerçekleşen çarpışmayı önleyemedi. Kazanın ardından otoyolun bu bölümü tamamen kapatıldı. Düsseldorf polisi kaza inceleme ekibi detaylı araştırma yaptı. Trafik uzun süre durma noktasına geldi. A3’te yaşanan bu korkunç olay, ters yönde seyreden sürücülerle ilgili tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını bir kez daha vurguladı.

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#ALMANYA#KAZA#AVRUPADAN HABERLER

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