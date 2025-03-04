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A1 otoyolunda iki kaza, iki can!

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#Almanya#Kaza#AVRUPADAN HABERLER
A1 otoyolunda iki kaza, iki can
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 11:31

Almanya’nın A1 otoyolunda bu sabah meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kazalar, Osnabrück yakınlarındaki Vechta bölgesinde gerçekleşti. Polis, Bremen yönünde trafiğin tamamen durduğunu ve otoyolun tamamen kapalı olduğunu açıkladı.

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SABAH saatlerinde Dinklage yakınlarında bir otomobil ile bir kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Polisin ilk belirlemelerine göre, otomobilde bulunan diğer yolcuların ağır yaralı olduğu ve kaza sonrası olay yerinden yürüyerek uzaklaştıkları tespit edildi. Yaralıların bulunması için helikopter de dahil olmak üzere geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. İlk kazanın neden olduğu trafik sıkışıklığı sırasında, araç kuyruğunun sonunda iki kamyon daha çarpıştı. Bu çarpışmada da bir kişi hayatını kaybetti. Her iki kaza da A1 otoyolunda Bremen yönünde büyük bir trafik kaosuna neden oldu. Otoyol, Holdorf bağlantı yolu itibarıyla tamamen kapatıldı. Trafik sıkışıklığının yaklaşık 7 kilometre olduğu bildirildi. Polis, kazaların ardından otoyolun tamamen kapalı olduğunu ve sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

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#Almanya#Kaza#AVRUPADAN HABERLER

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