98 milyon Euro kazanıp, sabah işe gitmiş

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Lotto24’un ana şirketi Zeal, 18.40 Euro’luk kuponla 98 milyon 183 bin 624 Euro kazanan talihlinin o an yaşadıklarını paylaştı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kenti çevresinde yaşayan 31 yaşındaki talihli, lotodan para kazandığına uzun süre inanamamış. Normal bir iş gününden sonra eve gelip yemeğini yiyen ve ardından spor yapan talihli, kanepede dinlendiği sırada e-posta ile büyük ikramiyeyi kazandığına dair bildirimi almış. Bunun üzerine loto şirketini araya talihli, telefonla da kazandığı tasdiklenince tam anlamıyla ‘duygu patlaması’ yaşamış.

Gerçekten kazandığını anlamak için de gece 03.00’a kadar bilgisayarın başında internetteki kullanıcı hesabını kontrol eden talihli, uykusuz kalmasına rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi sabah kalkarak işe gitmiş. Talihli, Loto şirketine paranın bir kısmını hobisine yatırmak istediğini, tamirci olarak çalıştığını ve bu işi severek yapmaya devam edeceğini söylemiş.