‘97. yıl gururunu yaşıyoruz’

“CUMHURİYETİMİZİN 97. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Küresel ölçekte mücadele edilen Kovid-19 salgını ve Birleşik Krallık genelindeki tedbirler, maalesef bu yıl bayram coşkumuzu siz değerli vatandaşlarımızla bir arada kutlamayı engelliyor. Her ne kadar Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl etkinlikler düzenleyerek kutlayamasak da aslolanın Cumhuriyet değerlerimiz üzerine düşünmek ve bu değerlerde buluştuğumuzu bilmek, Cumhuriyet kazanımlarımızı korumak olduğuna yürekten inanıyorum.” Yalçın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile Cumhuriyet ve vatan uğrunda canını siper eden tüm şehitler ve gazileri rahmet, saygı ve minnetle andığını vurguladı.





‘SALGINI BİRLİK OLARAK YENECEĞİZ’

Birleşik Krallık’taki Türk toplumunun, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş insanlarıyla, öğrencileriyle, Kovid- 19 salgınında sergilediği dayanışma, soğuk kanlılık ve yardımlaşmayla örnek bir toplum olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Yalçın, “Aynı birlik duygusuyla neslimizin daha önce görmediği bu salgın hastalığı geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Büyükelçiliğimizin ve başkonsolosluklarımızın her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de siz değerli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğini bilmenizi istiyorum” dedi. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerine de değinen Yalçın, iki ülke arasındaki ilişkilerin gücünü tarihten aldığını belirtti. Yalçın konuşasını, “Serbest ticaret anlaşması imzalanması yönündeki çalışmalarımız yoğunlaşmıştır. Brexit sonrası dönemde de İngiltere’yle ilişkilerimizi daha da derinleştirmek azmindeyiz” sözleriyle sonlandırdı.