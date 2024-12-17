95 km hıza kadar otonom izni aldı

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ALMAN otomotiv üreticisi Mercedes-Benz’den yapılan açıklamada, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu’nun (KBA) Mercedes’in S-Serisi ve EQS modellerinin belirli koşullar altında saatte 95 kilometreye varan hızlarda otonom sürülmesini sağlayan bir sistemi onayladığı belirtildi. Böylece şirketin, ‘Drive Pilot’ adını verdiği ‘Seviye 3’ otonom sürüş teknolojisinde bir sonraki adım atılmış oldu. Belirli koşullar altında, otomatik sürüş sistemi ile donatılmış araçların otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki aracı takip edebileceği belirtilen açıklamada, satışların 2025’te başlamasının beklendiği kaydedildi. Mercedes-Benz’in söz konusu sistemi saatte 130 kilometreye kadar daha yüksek hızlarda sunabilmek için çalıştığı bildirilen açıklamada, S-Serisi ve EQS modellerinde ‘Drive Pilot’un fiyatının aynı kalacağı (KDV dahil 5 bin 950 Euro’dan başlayan fiyatlarla), halihazırda ‘Drive Pilot’ ile donatılmış olan araçların da ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.

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SINIR 60 KİLOMETREYDİ

Bugüne kadar, Mercedes-Benz’in ‘Drive Pilot’ ile donatılmış araçlarında sistemin kullanılabileceği maksimum hız, saatte 60 kilometre ile sınırlandırılıyordu. KBA’nın yeşil ışık yakmasıyla, Mercedes-Benz, Almanya’da daha yüksek hızlar için onay alarak 3’üncü seviyede kısmi otonom otomobil satabilen ilk şirket olacak. Şirketin Münih merkezli rakibi BMW de şu anda sürücünün otoyolda saatte 60 kilometreye kadar hızda sorumluluğu araca devretmesine olanak tanıyan bir sürücü asistanı sunuyor. Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. 5, ‘tamamen otonom’ anlamına geliyor. Şu anda piyasada gelişmiş otonom özelliklere sahip araçların çoğu en fazla ‘Seviye 2’ sistemini karşılıyor.