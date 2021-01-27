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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 00:25 | Son Güncelleme:

94.8 milyon euro Türk’e çıktı  

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94.8 milyon euro Türk’e çıktı  
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Avrupa’nın en yaygın sayısal loto oyunu olan Eurojackpot’un 94.8 milyon euroluk ikramiyesi, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Gütersloh kentinin Rietberg kasabında yaşayan bir Türk vatandaşına isabet etti. Talihli Türk, Münster’deki Westlotto Genel Merkezi’ne giderek kuponunu doğrulattı.

Westlotto Genel Müdürü Andreas Kötter yaptığı açıklamada, “Kazanan, Eurojackpot’u uzun süredir düzenli olarak oynuyordu. Westlotto’nun ikramiyeyi kazananlardan sorumlu ekibi talihli kişiye 90 milyon euroyu nasıl kullanmaya devam edeceği konusunda danışmanlık verecek. Bu sadece yeni varlıkların kullanımı değil, aynı zamanda vergi ve yasal konuları da içeriyor” dedi. Kötter, talihlinin 18.75 euroluk bir kuponla 94.8 milyon euroluk ikramiyeyi kazandığını ifade etti. Kötter, şanlı kişinin oynadığı numaraların 10, 19, 32, 36 ve 46 sayıları ile yedek sayılar olan 4 ve 6’yı doğru tahmin ettiğini söyledi. Diğer taraftan büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğu güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

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