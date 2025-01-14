93’lük Fatma Meral ilk kez oy kullanacak: ‘Oyum SPD’ye!

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FATMA Meral neden SPD’yi tercih ettiğine dair düşüncelerini paylaşırken, Almanya’ya ilk kez SPD’li Başbakan Willy Brandt zamanında geldiklerini ve siyasal anlamda tanık olduğu Almanya’nın bu döneminin kendisini etkilediğini belirtti. Meral, “İlk olarak Brandt’ı tanıdım, onun için oyumu SPD’ye vereceğim” diyerek bu seçimin kendisi için ne denli anlamlı olduğunu ifade etti. Fatma Meral, ilk kez oy kullanırken bir anlamda geçmişteki anılarını da tazeleyecek. Seçimlerde oy kullanmanın yanı sıra, çifte vatandaşlık sayesinde Türkiye’de uzun bir süre kalabilme imkânının da kendisi için büyük bir fırsat oldugunu söyledi. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan biri olarak, hem Türk hem de Alman kültürlerine aşina olduğunu belirten Fatma Meral, Almanya’nın geleceği açısından Türkiye kökenli seçmenlere demokrasiye sahip çıkmaları ve oy verme çağrısı yaptı.