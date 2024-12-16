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93 yaşında çifte vatandaş oldu

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#ALMANYA#Çifte Vatandaşlık#AVRUPADAN HABERLER
93 yaşında çifte vatandaş oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 11:04

Haziran 1969’da geldiği Almanya’ya yıllarca Türk vatandaşlığını koruyan Fatma Meral (93), ‘Modern Vatandaşlık Yasası’ndan yararlandı ve çifte vatandaş oldu.

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1990 yılında emekliye ayrıldığını, 5 çocuğu ve 13 torunu olduğunu belirten Konyalı Fatma Teyze, “Almanya’da çifte vatandaşlık imkânı verilince, ben de bu yaşımda böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Artık hem Türkiye’de hem Almanya’da torunlarımla birlikte olacağım için sevinçliyim. Seçme ve seçilme hakkına da sahip olacağım” dedi. Bu durum, sadece Fatma Teyze için değil, aynı zamanda onun gibi birçok yaşlı birey için de önemli bir fırsat sunuyor. Çifte vatandaşlık, aile bağlarını güçlendirme, iki kültür arasında köprü kurma ve her iki ülkede de sosyal ve ekonomik fırsatlardan yararlanma imkânı tanıyor.

93 yaşında çifte vatandaş oldu

Fatma Meral (sağda), kızı Süheyla Solmaz (sağdan ikinci), damadı Kadir Solmaz (soldan ikinci), torunu Taner Solmaz (solda).
93 yaşında çifte vatandaş oldu

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#ALMANYA#Çifte Vatandaşlık#AVRUPADAN HABERLER

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