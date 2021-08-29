911 milyon euro korona yardımı iade edildi

ŞU ana kadar yaklaşık 911 milyon euronun devlet kasasına ödendiği belirtildi. Sadece Bavyera’dan 25 bine yakın şirket 190 milyon euro iade etti. Schleswig-Holstein eyaletinde 2 bin 230 şirket 15.3 milyon euro, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise 5 bine yakın şirket 46.3 milyon euro yardım parasını geri ödedi.

33 MİLYAR EURO DESTEK

Federal Ekonomi Bakanlığı yardımlarla ilgili rakamları Sol Parti’nin sunduğu soru önergesi üzerine paylaştı. Buna göre Almanya’da şu ana kadar korona yardım paketi kapsamında devlet 33 milyar euro destek verdi. Korona yardımı üçüncü paketinde işletmelere 17.99 milyar euro ödendi. Kasım-Aralık yardım paketi kapsamında ise yaklaşık 7 Milyar euro verildi.

TOPLAM 1.3 TRİLYON EURO

Korona krizi başladığından bu yana korona salgının devlete maliyetinin yaklaşık 1.3 trilyon euro olduğu kaydedildi. Ancak bunun büyük miktarının yani yaklaşık 826.5 milyar eurosunun devletin şirketlere verdiği garanti miktarı olduğu açıklandı. Bu garantinin ne kadarının ödeneceği ise henüz bilinmiyor.