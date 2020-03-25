91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi

LONDRA’nın kuzey bölgesinde tedavi gördüğü Homerton Hastanesi’nden taburcu edilen İbrahim Özalp, oğlu Behzat’ın evinde yaşamını sürdürüyor. Oğlu, gelini ve torunları Özalp’in odasına maske ve eldivenle giriyor. Babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Behzat Özalp, babasının hastaneye kaldırılmasını ve tedavi sürecini ise şöyle anlattı: “13 Mart Cuma günü eve gelince babamın rahatsız olduğunu ve yemek yemediğini söylediler. Aspirin verdik, daha sonra terleyince de üstünü değiştirdik. Cumartesi günü doktora götürdüm. Doktor, ‘Kalp krizi geçirmiş’ dedi. Hastanede beklerken doktor kontrol amaçlı koronavirüs için test yapacaklarını söyledi. Test yapıldı ve 2 gün sonra doktor ‘Babanız koronavirüse yakalanmış, acilen ayrı bir odaya koymamız lazım’ dedi. Babam hastanenin bir odasında kaldı, bir süre tedavi gördükten sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölüme aldılar. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra doktor beni arayarak ‘Baban virüsü atlattı ama yine de emin olalım pazar günü götürebilirsin’ dedi. Hastaneye gittim, doktor babamın virüsü atlattığını ancak ikinci bir defa yakalanabileceğini o nedenle eve otobüsle gitmesinin sakıncalı olduğunu belirtip, ambulansla gönderdi. Babam şu an evde ve koronavirüsü atlattık. Babamın solunum rahatsızlığı olmadığı ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için koronavirüsü yendi. Babamın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum.” ‘GELENEKLERİMİZE ARA VERELİM’

Babasının yanına giren herkesin eldiven ve maske taktığını belirten Behzat Özalp, “Ben özellikle Türkiye’ye seslenmek istiyorum; yaşlılarımız evlerinden dışarı çıkmasın, yasaklara ve kurallara uysunlar. Ayrıca bizim geleneklerimiz, alışkanlığımız olan el öpme, sarılma ve tokalaşmalara ara verilsin. Bir süre de kimse birbirine misafirliğe gitmesin” dedi.