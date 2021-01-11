91 sahte iş yeri için hibeye başvurmuştu... Şimdi hâkim karşısında...

MAYIS ayından beri tutuklu yargılanmayı bekleyen Gelsenkirchen doğumlu Tayfun Y., Münih Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada en az 91 haksız hibe başvurusu yapakla suçlanıyor. Berlin, Kuzey Ren Vestfalya (KRV), Bavyera, Baden Württemberg, Saarland ve Hessen eyaletlerinde korona hibesi almak için başvuran Tayfun Y.’nin talep ettiği para ise 2 milyon 540 bin euro. Dikkat çekmemek için farklı eyaletlerde başvuru yapan Tayfun Y., hazırlanan iddianameye göre Bavyera’da 23 ayrı başvuruyla 1.1 milyon euro, KRV’de 32 başvuruyla 784 bin euro, Berlin’de 24 ayrı iş yeri için 355 bin euro, Hessen’de 6 iş yeri için 175 bin euro hibe talep etti.

HİBE İÇİN LONDRA’DAN GELDİ

İddianamede yer alan bilgiye göre Londra’da yaşayan Tayfun Y., korona hibesi almak için İngiltere’den Almanya’ya geldi. Sanık, başvurularında ise tek hesap bilgisi verdi. Toplam almayı planladığı 2 milyon 540 bin euro hibeyi Dortmund Sparkasse’de bulunan hesabına yatırılmasını istedi. KRV, Baden Württemberg ve Berlin’deki üç banka başvuruları incelemeden olumlu cevapladı ve 68 bin euroyu hesaba havale etti. 91 başvuru için tek hesap bilgisi vermesi yetkililerin dikkatini çekti. Tayfun Y. de bu hatası sonucu yakayı ele verdi. İhbar üzerine Tayfun Y.’nin kaldığı eve baskın yapan polis, burada çok sayıda hibe başvuru formu ve başkalarının adına düzenlenmiş çok sayıda pasaport ele geçirdi. 14 Mayıs’ta yakalanan Tayfun Y., o tarihten beri Bavyera’da hapiste tutuluyor. Sanığın yargılanması için hâkim 9 duruşma günü belirledi. Sanığın 10 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor. Karar şubat ayının sonunda açıklanacak.