90’ların yıldızı emlakçı oldu

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TÜRK anne ve eski Yugoslavya kökenli bir babanın çocuğu olarak Almanya’da büyüyen Yasemin Baysal, 1995 yılında, Stuttgart’ta bir kafede tanıştığı prodüktör Felix Gauder sayesinde müzik kariyerine adım attı. ‘Das Modul’ grubunun solisti oldu ve grup, Computerliebe adlı şarkısıyla Almanya’da müzik listelerinde üçüncü sıraya kadar yükseldi. Baysal’ın sahne performansı ve enerjisi, gruba üç hit şarkı ve iki albüm kazandırdı. Ancak Baysal, 90’ların sonunda “Artık kendimi mutlu hissetmiyordum ve kendi yolumu çizmek istiyorum” diyerek gruptan ayrıldı. Kısa bir süre E-Rotic adlı bir projede yer alan Baysal, solo kariyerine odaklandı. Aynı zamanda işletme eğitimi aldı ve 2003 yılında ilk çocuğunu dünyaya geldi. 2005 yılında ise ailesiyle birlikte İtalya’ya taşındı.



Bugün İtalya’nın meşhur Como gölünün büyüleyici manzarası eşliğinde yaşayan Yasemin Baysal, ünlü emlak şirketi Engel&Völkers’ta yönetici ortak olarak çalışıyor. Clooney, Madonna ve Donatella Versace gibi ünlülerin gözdesi olan bu bölgede milyonluk villalar satıyor. Baysal, “Bazı mülklerin fiyatı çift haneli milyon Euro’lara kadar çıkıyor” dedi.Yoğun iş temposuna rağmen müzikten de kopmayan Baysal, ‘Das Modul’ grubunun orijinal üyeleriyle geçen yıl sahneye döndü. Baysal, bu yıl eylül ayında ‘Fools Garden’ gibi ünlü grupların da katılacağı bir konser turnesi için hazırlık yapıyor.