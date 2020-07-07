90+7’de fişi çektiler...

Kovid-19 salgını nedeniyle seyirci alınmayan maçı tribünlerden sadece futbolcu eşleri ve çocukları izleyebildi. Werder Bremen, Voith Arena'da oynanan karşılaşmada 3'üncü dakikada Norman Theuerkauf'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85'inci dakikada Tim Kleindienst'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Werder Bremen 90+4'üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen, geçen hafta oynanan ilk maçtaki 0-0'lık beraberliğin ardından rövanş maçındaki 2-2'lik sonuçla avantaj elde etti ve Bundesliga'da kaldı.

Werder Bremenli futbolcular stattan ayrılıp takım otobüsüne bindiği sırada stadın etrafında toplanan 150 kadar Heidenheim taraftarı olay çıkardı. Werder Bremenli futbolcuları taşıyan otobüse şişe ve taş fırlatan taraftar grubuna polis müdahale etti. Werder Bremen takım otobüsünün bir camı kırıldı. Yaralanan ise olmadı. Maç sonrası Bremen kenti de karıştı. Çok sayıda taraftar takımlarının ligde kalmasını sokağa çıkarak kutladı. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı kutlamalara zaman zaman polis de müdahale etti.

Bundesliga'da sezonu 17'inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti