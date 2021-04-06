9 yıl önce öldürülen Burak Bektaş anıldı

Oğlu Burak’ın herkes tarafından ‘sevgi ve neşe dolu bir genç’ olarak anlatıldığını belirten Ahmet Bektaş ise şöyle konuştu: “Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Konuştuğumda, düşündüğümde hep içim parçalanıyor ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Cinayeti kimin işlediği konusunda da emin değiliz. Şüpheli olan bir kişi var ancak bu şahıs başka bir cinayetten tutuklu olduğu için sorgulanması yapılmıyor. Avukatlarımız halen tutuklu olan bu kişinin, oğlum Burak’ın cinayetinden de sorumlu olabileceği nedeniyle savcılığa pek çok kez başvuruda bulundu. Ancak hiçbir gelişme yok. 9 yıldır çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Adalet istiyoruz.”