9 yıl gecikmeli açıldı... Şimdi de korona vurdu

HAVAALANI işletmesini üstlenen FBB, koronavirüs salgınına bağlı olarak kayıplarının büyük olduğunu ve kamu desteğine ihtiyaç duyduklarını açıkladı. FBB Denetleme Kurulu’nun raporuna göre işletmenin 2034’e kadar her yıl zarar edeceği belirtildi. Havalimanı işletmesinin toplamda 3.5 milyar euro desteğe ihtiyacı olduğu, bunun bir kısmının kamu diğer kısmının ise krediyle karşılanabileceği kaydedildi. Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre denetleme kurulu, ancak 2034 yılından sonra işletmenin kâr etmesini öngörüyor. Ancak korona öncesinde bile havalimanı işletmesinin gecikmeye de bağlı olarak yaklaşık 1 milyar euro desteğe ihtiyaç duyduğu açıklanmıştı. FBB, koronayla birlikte büyüyen açığın kapatılması için ihtiyaç duyulan desteğin daha arttığını açıkladı.