9 yıl aradan sonra mülteci sayısı düştü

‘Neue Osnabrücker Zeitung’ gazetesi, Federal İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba dayandırarak yeni mülteci sayılarını yayınladı. Bakanlığın cevabına göre Almanya’da güvenli oturuma sahip 1 milyon 330 bin mülteci kayıtlı. Geçen yılın ilk yarısına kıyasla güvenli oturum statüsüne sahip mülteci sayısı da 50 bin civarında düşmüş bulunuyor. Bu mültecilerin 450 bini geçici oturma statüsü veya sığınma başvurusu sürecinde. ÜLKEYİ TERK ETTİLER

Bu rakamlara göre Almanya’da 2011 yılından itibaren mülteci sayısı ilk kez düşüşe geçti. Düşüşteki ana neden ise çok sayıda mültecinin koruma statüsü iptal edildi, geri alındı veya kaldırıldı. Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü koruma statüsünü kaybeden mültecilerin büyük çoğunluğunun Almanya’yı terk ettiğini belirtti. 2018-2019 yılları arasında Almanya’da mülteci sayısı 70 bin artarak, 1 milyon 830 bine milyona yükselmişti.