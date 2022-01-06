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HABERLERAvrupa Haberleri

9 yaşındaki kızına aşı yaptırabilmek için İtalya’ya gitti

#Kovid-19#Alice Columbo#Maidstone
9 yaşındaki kızına aşı yaptırabilmek için İtalya’ya gitti

İngiltere’de 9 yaşındaki kızının Kovid-19 aşısı olabilmesi için İtalya’ya seyahat eden anne, koronavirüse yakalanma riskini en aza indirmek için de uçak yerine 13 saatlik araç yolculuğunu tercih etti.

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İngiltere’nin Kent kontluğundaki Maidstone kentinde yaşayan Alice Columbo, İngiltere’de 12 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı yapılmadığı için 9 yaşındaki İtalyan vatandaşlığı bulunan kızını da alarak İtalya’ya gitti. Kızını, ‘dünyadaki en değerli şey’ olarak nitelendiren Columbo, onu Kovid-19’dan korumak için her şeyi yapabileceğini ifade etti. Columbo, Kovid-19 riskini en aza indirmek için de uçak yerine 13 saatlik araç yolculuğunu tercih etti. Kızının uzun süredir Kovid-19’a yakalanmasından endişe ettiğini de sözlerine ekleyen Columbo, “Hakkında çok az şey bildiğimiz virüse hastalık şansı vermek yerine, hakkında az bilgiye sahip olduğumuz aşıyı riske atıyorum” dedi. Columbo ayrıca, çocuklarına aşı yaptıramayan aileler için ‘inanılmaz derecede üzgün’ olduğunu da belirtti.
İspanya, Almanya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri son zamanlarda 5-11 yaş arası çocukları Kovid-19’a karşı aşılamaya başlamıştı. İngiltere ise henüz ilkokul çağındaki çocuklara aşı yapmakla ilgili herhangi bir karar vermezken, ülkede 5-11 yaş arasındaki çocukların Kovid-19 nedeniyle ciddi bir hastalık geçirme şanslarının düşük olduğu belirtildi.

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#Kovid-19#Alice Columbo#Maidstone

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