9 transfer açıklandı: Chelsea'nin kadrosu 48 kişiye ulaştı

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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta sonu başlıyor. Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Leicester City'den Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, transferde son yıllardaki hareketliliği sürdürdü. 2024/25 sezonu öncesinde 288 milyon euro harcayan Londra ekibi, transfer dönemi kapanmadan birkaç takviye daha planlıyor. Chelsea, transfer döneminde şu ana kadar 9 transferi duyurdu.

Premier Lig ekibi Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu ve Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna kattı.

YENİ TRANSFERLERDEN 2'Sİ KİRALIK GİTTİ

Chelsea'de yeni transferler Caleb Wiley ve Aaron Anselmino takımdan kiralık olarak ayrıldı. Wiley Strasbourg'a giderken Anselmino Boca Juniors'ta kaldı.

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KADRO 48 KİŞİYE ULAŞTI

Premier Lig'in sitesinde yer alan bilgilere göre Chelsea'nin bu sezon transfer ettiği isimlerle kadrosu 48 kişiye ulaştı. 48 kişilik kadronun içinde kiralık olarak giden 3 futbolcu da yer alıyor.

9 transfer açıklayan Chelsea, 6 futbolcuyla ise yollarını ayırdı ve 101 milyon euro gelir sağladı.

İLK MAÇ SON ŞAMPİYONA KARŞI

Chelsea, Premier Lig'de yeni sezonu 18 Ağustos'ta oynayacağı maçla açacak. Londra ekibi Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak.