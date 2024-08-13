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9 transfer açıklandı: Chelsea'nin kadrosu 48 kişiye ulaştı

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#Chelsea#AVRUPADAN HABER#Premier Lig
9 transfer açıklandı: Chelseanin kadrosu 48 kişiye ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 10:55

Avrupa'da transferde son yılların en hareketli takımlarından olan Chelsea, yeni sezon öncesinde kadrosuna 9 takviye yaptı. Premier Lig ekibinin bu transferleriyle kadrosu 48 kişiye ulaştı.

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İngiltere Premier Lig'de yeni sezon bu hafta sonu başlıyor. Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Leicester City'den Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, transferde son yıllardaki hareketliliği sürdürdü. 2024/25 sezonu öncesinde 288 milyon euro harcayan Londra ekibi, transfer dönemi kapanmadan birkaç takviye daha planlıyor. Chelsea, transfer döneminde şu ana kadar 9 transferi duyurdu.

Premier Lig ekibi Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Omari Kellyman, Aaron Anselmino, Renato Veiga, Caleb Wiley, Marc Guiu ve Tosin Adarabioyo'yu kadrosuna kattı.

YENİ TRANSFERLERDEN 2'Sİ KİRALIK GİTTİ
Chelsea'de yeni transferler Caleb Wiley ve Aaron Anselmino takımdan kiralık olarak ayrıldı. Wiley Strasbourg'a giderken Anselmino Boca Juniors'ta kaldı.

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KADRO 48 KİŞİYE ULAŞTI
Premier Lig'in sitesinde yer alan bilgilere göre Chelsea'nin bu sezon transfer ettiği isimlerle kadrosu 48 kişiye ulaştı. 48 kişilik kadronun içinde kiralık olarak giden 3 futbolcu da yer alıyor.

9 transfer açıklayan Chelsea, 6 futbolcuyla ise yollarını ayırdı ve 101 milyon euro gelir sağladı.

İLK MAÇ SON ŞAMPİYONA KARŞI
Chelsea, Premier Lig'de yeni sezonu 18 Ağustos'ta oynayacağı maçla açacak. Londra ekibi Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Stamford Bridge'de Manchester City'yi ağırlayacak.

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#Chelsea#AVRUPADAN HABER#Premier Lig

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