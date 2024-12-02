9 saatlik tren yolculuğundan sonra Kiev’e vardı

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GÜVENLİK nedeniyle önceden bir açıklama yapılmazken, Şansölye Scholz yaklaşık 9 saat süren tren yolculuğundan sonra bu sabah saat Kiev’e vardı. Şansölye Scholz ve beraberindekileri Kiev Garı’nda Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleksandr Mişçenko ve Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Martin Jaeger karşıladı. Elindeki valizle trenden inen Scholz, sosyal medya hesabından da Kiev’e gittiğine dair bir fotoğraf paylaştı. Scholz, paylaşımında, “Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev’e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim” ifadelerine yer verdi.

Yaptığı görüşmelerde ve konuşmalarda hep “Ukrayna’nın yanındayız. Almanya, Avrupa’da Ukrayna’ya en fazla yardımda bulunan ülkedir. Gerek duyulduğu sürece Ukrayna’ya yardımı sürdüreceğiz” diyen, ancak NATO’nun savaşa dahil olmasına fırsat vermemek için uzun menzilli Taurus seyir füzeleri gönderilmesine karşı çıkan Scholz, savaştan bu yana ikinci kez Ukrayna’ya gitti. Scholz 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaştan sonra ilk kez Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve dönemin İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte Haziran 2022’de Ukrayna’yı ziyaret etmişti.