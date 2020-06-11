9 milyar Euro yetmedi! 26 bin işçi çıkaracak

TOPLU sözleşme görüşmelerini sürdüren Lufthansa yönetimi, 26 bin çalışanının işine son vererek personel giderinde tasarrufa gideceğini Cockpit, Ufo ve Ver.di sendikası temsilcilerine bildirdi. Şirket yönetimi daha önce yaptığı açıklamada yaklaşık 10 bin çalışanını işten çıkarabileceğini duyurmuştu. Lufthansa İnsan Kaynakları Müdürü Michael Niggemann, “Kriz sırasında personel maliyetlerini önemli ölçüde düşüremezsek, krizden çıkmamız ve yeniden sağlıklı bir şekilde başlangıç yapmamız mümkün değil” dedi.

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında pilotlar sendikası Cockpit temsilcileri önceki gün yaptıkları açıklamada şirkete mali destek sağlamak amacıyla pilotların fedakârlık yapıp ücretlerinden vazgeçeceğini duyurmuştu. Sendika, sağlanacak desteğin de 350 milyon Euro olacağını açıklamıştı. Lufthansa ile üç sendikanın sürdürdükleri toplu sözleşme görüşmelerinin 22 Haziran’a kadar sonuçlanması bekleniliyor.