9 kişinin ölümüne soruşturma yok

Würzburg Savcılığı da olayda bir suç unsuru görmediği için soruşturma açma gereği duymadı. 9 kişinin ölümünün de hastalıktan kaynaklandığını belirten savcılık, ölüm olaylarında dışarıdan bir etkinin ve üçüncü kişilerin katılımının söz konusu olmadığına da açıklamasında yer verdi. Bakım evinde ilk ölüm 12 Mart’ta gerçekleşmişti. Ardından peş peşe sekiz yaşlı hasta daha yaşamını yitirmişti.