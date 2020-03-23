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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 23.03.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

9 kişinin ölümüne soruşturma yok

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9 kişinin ölümüne soruşturma yok
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Almanya’nın Würzburg kentindeki bakım evinde Kovid-19 salgınından peş peşe 9 kişinin ölmesiyle ilgili soruşturma açılmayacak. Würzburg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Elimizdeki bilgilere göre soruşturma açmayı gerektirecek bir durum yok” dedi.

Würzburg Savcılığı da olayda bir suç unsuru görmediği için soruşturma açma gereği duymadı. 9 kişinin ölümünün de hastalıktan kaynaklandığını belirten savcılık, ölüm olaylarında dışarıdan bir etkinin ve üçüncü kişilerin katılımının söz konusu olmadığına da açıklamasında yer verdi. Bakım evinde ilk ölüm 12 Mart’ta gerçekleşmişti. Ardından peş peşe sekiz yaşlı hasta daha yaşamını yitirmişti.

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