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9 euroluk biletler haziranda

#Almanya#Toplu Taşıma Fiyatları Haziranda 9 Euro Olacak#AVRUPADAN HABERLER
9 euroluk biletler haziranda

Almanya’da hükümetin, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı vatandaşı rahatlatmak için planlandığı ekonomik destek programının en dikkat çeken kısmı, toplu taşımada 9 euroluk bilet uygulaması olmuştu. Biletlerin haziran ayından itibaren yürürlükte olacağı belirtildi.

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UYGULAMA, ekonomik destek paketinin mayısta Meclis’te onaylanmasından sonra yürürlüğe girecek ve haziran ayından itibaren her bir ay için alınan 9 euro ödenen biletler 3 ay boyunca Almanya genelinde geçerli olacak. Buna göre, haziran ayı boyunca 9 euro ödeyerek Berlin’de toplu taşıma bileti alan bir kişi, aynı biletle Hamburg veya Münih’teki toplu taşıma araçlarını da kullanabilecek. 9 euroluk biletler sadece internet üzerinden satılacak. Federal Meclis Ulaştırma Komisyonu’nda biletin sadece alındığı şehirde kullanılmasının pratik olmayacağı ve bu nedenle ülke genelinde geçerli olmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk masrafı ise federal hükümet üstlenecek.
RND medyanın bildirdiğine göre, yasal düzenleme 18 veya 19 Mayıs’ta Federal Meclis’te ele alınacak, 20 Mayıs’ta Eyaletler Meclisi’nde oylanacak. Ancak, yıllık aboneliği olanların bu biletlerden nasıl faydalanacağı henüz belirlenmedi. Yıllık abonmanların bilet farkını geri alıp almayacağı kesinlik kazanmadı.

 

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#Almanya#Toplu Taşıma Fiyatları Haziranda 9 Euro Olacak#AVRUPADAN HABERLER

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