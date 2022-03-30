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9 euroluk bilet karmaşası! Bedava mı olacak?

#Volker Wissing#AVRUPADAN HABERLER#Enerji Fiyatları
9 euroluk bilet karmaşası Bedava mı olacak

Federal hükümetin vatandaşları artan enerji fiyatları karşısında rahatlatmak için hayata geçireceği toplu taşımada ‘9 euroluk bilet’ uygulamasının ne zaman ve nasıl başlayacağı tartışılmaya başlandı.

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UYGULAMAYA tüm eyaletler destek veriyor. Ancak eyaletler uygulamanın önünde bazı engeller olduğuna dikkat çekti. Buna göre yıllık veya üç aylık abonmanları olanların bundan nasıl yararlanacağının henüz belli olmadığı ifade edildi. Bu nedenle 9 euro yerine 3 ay boyunca tüm toplu taşıma araçlarının bedava olması gündeme geldi. Ancak Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing bu öneriye karşı çıktı.

SADECE ONLINE ÖNERİSİ
Uygulamanın hayata geçmeden önce biletlerin nerede ve nasıl satışa sunulacağı da açıklığa kavuşması gerekiyor. Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın önerisine göre biletlerin sadece online satılması gündemde. Ayrıca, birçok eyaletlerde farklı kamu destekli taşıma kurumlarının olduğu ve 9 euroluk biletin tüm mesafeler için geçerli olup olmayacağı da hâlâ belirsiz. Tüm bu soruların yanıtlanmasından sonra üç ay sürecek ve aylık 9 euroya alınabilecek biletlerin en erken 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olabileceği ifade edildi.

 

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#Volker Wissing#AVRUPADAN HABERLER#Enerji Fiyatları

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