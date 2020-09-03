9 ay sonra ilk kez

ALMAN milli takımı 9 ayı aşkın sürenin adından ilk kez bugün sahaya çıkıyor. Alman milli takımı en son kasım ayında Kuzey İrlanda ile maça çıkmıştı. 6-1 kazandığı bu maçtan sonra da hiçbir karşılaşma yapmamıştı. Panzerlerin mart ve mayıs aylarında planlanan milli maç programı ise Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak olan Panzelerin rakibi İspanya. İki takım arasındaki karşılaşma Stuttgart Mercedes Benz Arena’da oynanacak. Saat 20.45’de başlayacak maçı, Alman İkinci Kanalı ZDF yayınlayacak. Bayern Münih ve RB Leipzg’li futbolcuların yer almadığı Alman milli takımının ilk 11’inde İlkay Gündoğan ve Emre Can’ın yer alması bekleniliyor. Teknik Direktör Joachim Löw’ün kadroda yer alan Suat Serdar’ı ise yedek soyunduracağı tahmin ediliyor. Alman milli takımı 6 Eylül Pazar akşamı ise UEFA Uluslar Ligi ikinci maçını deplasmanda İsviçre ile oynayacak.