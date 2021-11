83 yıldır kalbimizde

Haberin Devamı

BERLİN Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma töreni, saat 09.05’te saygı duruşuyla başladı. Okunan İstiklal Marşı’nın ardından Başkonsolos Olgun Yücekök bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasının gelecek nesillere bırakılmasının bir görev olduğunu belirten Yücekök, şunları söyledi: “Ülkemizin bulunduğu coğrafyaya baktığımızda, Atatürk ve silah arkadaşlarının bizleri nelerden koruduğunu bir kez daha anlıyorum. Bu günlere gelmemizi sağlayan, azimle çalışan, savaşan ve emeği geçen tüm Türk milleti mensuplarını saygıyla anıyoruz.”

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletimizden bahsedebiliyorsak, bunu Atatürk’e borçluyuz. Bunu gelecek kuşaklara anlatmak hepimizin görevidir. İki yıl sonra Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşacağız. Bu, Cumhuriyet’in temelini atan isim Mustafa Kemal Atatürk ’tür. Yüksek öngörü ve azimle bizleri ve ecdadımızı içine düştüğü durumdan kurtaran isimdir Atatürk’tür. Bir kez daha kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.”Hannover Başkonsolosluğu yerleşkesinde başkonsolosluk personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Başkonsolosluğun en genç personeli Muavin Konsolos Ezgi Ertan Bayram, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılındayız. 10 Kasım’ların, Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını hatırlamak ve anlamak bakımından önemi büyüktür. Bugün aynı zamanda, Ulu Önder Atatürk’ü, düşüncelerini ve eserlerini idrak etme, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyetimizi ve kazanımlarını anlama vesilesidir. Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler daima konuşulmalıdır. Ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi elzemdir. Bedeni aramızdan ayrılsa da, devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle O bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. Bu sebeple, 10 Kasım’lar yalnızca başını hüzünle öne eğme değil, aynı zamanda gelceğe umutla bakma, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkma, eserini daha iyi günlere taşımak için de daha fazla çalışmamız gerektiğini hatırladığımız günler olmalıdır. Aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vesileyle silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”Hürriyet’e açıklama yapan Başkonsolos Gül Özge Kaya ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde özlemle, rahmetle, şükranla ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı ve büyük devlet adamı kahraman Atamızın bize miras olarak bıraktıklarını muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bizler de gösterdiği ilim ve irfanla ve büyük bir inançla çalışacağız. Sonsuza kadar yaşayacak olan Cumhuriyet’in, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkemizde yerleşmesi için toplum olarak verilen mücadeleye de aralıksız devam edilecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, şükranla yad ediyorm” dedi.Nürnberg Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma törenine Başkonsolos Serdar Deniz , konsoloslar, ataşeler, konsolosluk çalışanları ve o sırada işlem için konsolosluğa gelen vatandaşlar katıldı. Koronovirüs tedbirleri kapsamında tören kısıtlı olarak yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan anma töreninde İstiklal Marşı okundu. Başkonsolos Serdar Deniz yaptığı konuşmada, “Atatürk’ü saygı ve minnet ile anıyoruz” dedi.

‘KELİMELER YETMİYOR’

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği’ndeki anma töreninde konuşan Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ise Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında saygıyla, minnetle ve özlemle anıldığını belirtti. Ulusoy, “30 yıllık meslek hayatımda her yerde şunu gördüm ki, Atamızın yaptıklarını, fikriyatını, gerçekleştirdiklerini bir törende, bir konuşmada anlatmak, vurgulamak mümkün değil. Kelimeler yetmiyor” ifadesini kullandı. “Atamızın yaptıkları, düşünceleri Cumhuriyetimiz ve bizler için her şey demek” diyen Ulusoy, Atatürk’ün sadece Türkler için değil, dost ve kardeş topluluklar için de her zaman ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların, Atatürk’ün birlikte yaşama kültürü ve uluslar arasındaki iş birliğine katkılarını yaşatma sorumluluğuna işaret eden Ulusoy, daha sonra anma defterini imzaladı. Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Azerbaycan’ın Brüksel Büyükelçisi Vakıf Sadıkov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü de törene katıldı. Çeşitli sunumların yapıldığı törende çocuklar, şiirler okudu. Törende 12 Kasım’da Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı antrenörü ve oyuncuları da hazır bulundu.

‘ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ’

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in ev sahipliğinde Atina’da yapılan tören de bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörülü bir lider oluşuna işaret eden Özügergin, “Bağımsızlık savaşımızın önderi, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, müstesna devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında yüksek anısı önünde minnet ve saygıyla eğiliyoruz” ifadesini kullandı. Büyük Önder Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ve bugün ‘Atatürk Evi’ olarak ziyaretçilere açık müzenin bahçesinde de anma töreni düzenlendi.