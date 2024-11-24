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‘825 milyon Euro’ya üniforma saçma’

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#Almanya#Üniforma#AVRUPADAN HABERLER
‘825 milyon Euro’ya üniforma saçma’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 13:04

Alman Ordusu’nun ülkeyi savunma gücüne sahip hale getirilmesi için Federal Savunma Bakanlığı bütçesinin artırılması tartışmaları sürerken, askerlerin görev dışında giyecekleri yeni üniformalar için 825 milyon Euro harcanacağı ortaya çıktı.

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BILD am Sonntag gazetesi, askerlerin boş zamanlarında, törenlerde veya ziyaretlerde giyecekleri yeni üniforma satın alınması için Federal Meclis Bütçe Komisyonu’ndan 825 milyon Euro talep edildiğini duyurdu. Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşı göz önünde bulundurarak Alman Ordusu’nun savunma gücünün artırılmasına yatırım yapılmasını isterken, askerlerin boş zamanlarda giyecekleri üniformalar için bu kadar fazla ödeme yapılmasına tepki gösterildi. CDU’lu Bütçe Komisyonu Uzmanı Ingo Gaedechens, üniformaların Alman ordusunun savunma gücünü artırmayacağının altını çizerken, asker giysileri için bu kadar çok para verilmesini ‘saçma’ bulduğunu söyledi. Son verilere göre Alman Ordusu’nda 176 bin 317’si üniformalı, 81 bin 636’sı sivil olmak üzere 260 binin üzerinde kişi görev alıyor.

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#Almanya#Üniforma#AVRUPADAN HABERLER

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