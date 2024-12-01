80’lik gurbetçiye evlilik tuzağı

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“BABAM ilk kuşak gurbetçi. 40 yıl çalışarak emekli olduktan sonra 2015’te annemle birlikte Türkiye’ye döndüler. Ben de uzun yıllar Stuttgart’taki Mercedes TIR fabrikasında çalıştım. Babamla birlikte annem ve kardeşlerim dahil kazancımızın tamamını İstanbul’a yatırdık. Yaklaşık 32 dairemiz oldu. Ancak annemin vefatıyla birlikte babamı kötü niyetli bir çete ki, avukatım dediği için bu ifadeyi kullandım, bu çete o tarihte 78 yaşında olan babamızı tuzağa düşürerek N.T. isimli bir kadınla evlendiriyor. N.T., babamın yaşlı olması ve içinde bulunduğu demans, unutkanlık, dalgınlık Alzheimer ve durgunluğundan faydalanarak onun mal varlıklarını, maddi birikimlerini ve kasasındaki nakit paralarını organize şekilde kendi amaçlarına yönelik ele geçirebilmek için bir evlilik planı kuruyor. Sonrasında da zor kullanarak ve fiziksel baskı ile kadınla babam evlendiriliyor. Bu resmi evlilik 07.08.2022 tarihinde gerçekleşiyor. Tabi öncesinde organize bir şekilde uzun süre takibine aldıkları babamla kadını tanıştırıyorlar. Babam uzun yıllardır yalnız yaşadığı için seviniyor. Tabii bu arada kadın babamın gönlünü alarak onun tamamen güvenini kazanıyor. Planlı bir şekilde babamı tuzağına düşüren N.T., babamın hiçbir yakını, çocukları, akrabaları ve diğer tanıdıklarının haberleri olmadan gizli bir şekilde yabancı şahitlerle nikah işlemini yapıyor.

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‘İŞİMDEN DE OLDUM’

“Tıbben belli bir yaşı aştığı için babamı hiç doktora götürmeden ‘sağlık raporu’ alıyorlar. Sonrasında N.T. babamla nikahlanarak babamın elinden aldığı vekaletle tüm malvarlığıyla birlikte banka ve evdeki yaklaşık 200 bin Euro’dan fazla para ile babamı terk ediyor. Evlilikten dört hafta sonra babam aniden bizi arayarak “Çocuklar ben evlendim” dedi. Kiminle evlendi, kim yardımcı oldu, hiçbir şeyden bahsetmedi. Biz izinden döndükten sonra bunu yapıyorlar. Şu an olayı mahkemeye taşıdık. Bir yılda 14 kez Türkiye’ye bu işi çözmek için mahkeme, avukat peşinde koşuşturdum. İşimden de oldum. Sonuçta alnımızın teriyle 4-5 kişinin emeğini kurtarma telaşındaydım. Sağ olsun devletimizin atadığı avukat olaya müdahil oldu. Eli babamın eline değmeyen kadın ‘Ben kocamı seviyorum, boşanmıyorum’ diye diretiyor. Tabii babam da kadından boşanmak istiyor, kadına lanet okuyor. Devletimiz sağ olsun, hâkim babamı alıp ayrı bir yere yerleştirdi. Bu evlilik olmamış gibi mahkemeden karar çıkartıp kadının elindeki vekaletleri almaya çalışacağız. Tabii ki nakit yaklaşık 10 milyon TL’den fazla babamın kasadaki paralar gitti. Hiçbir emeği hakkı olmadan, üzerine şerh koydurduğu 32 daire ve diğer taşınmazlarla ilgili iki yıldır mücadele veriyoruz.”