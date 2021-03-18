800 sayfalık taciz raporu

ANCAK raporda, suçlamaların aydınlatılmasının engellenmesiyle ilgili en çok, 2017’de hayatını kaybeden Kardinal Joachim Meisner sorumlu tutuldu. Bilirkişi raporunu tanıtan Björn Gercke, Meisner’in 24 cinsel istismarla ilgili soruşturmada görevini yerini getirmediğinin tespit edildiğini kaydetti. Köln Kardinali Rainer Maria Woelki’nin ise cinsel istismar suçlamalarıyla ilgili bir kusurunun tespit edilmediği kaydedildi. Gercke, raporun kilisedeki cinsel istismar olaylarıyla ilgili iddiaların hukukçu gözüyle ele alındığını, ancak olayın ilahiyat ve tarihçi gözüyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

RAPOR 800 SAYFA

Bilirkişi heyeti 1975-2018 yılları arasındaki kilise bünyesindeki cinsel taciz, tecavüz ve istismar olaylarıyla ilgili suçlamaları araştırdı. Raporda 202 kilise sorumlusuna yönelik cinsel tacizle suçlamaları incelendi. Yaklaşık 800 sayfalık raporda ilk kez suçlananların isimleri açık bir şekilde ele alındı. Suçlananların yüzde 63’ünün papaz olduğu belirtildi. Raporda 314 çocuk ve gencin mağdur olduğu kaydedildi. Suçlamaların yüzde 32’sinin cinsel taciz, yüzde 15’inin ise tecavüz olduğu açıklandı. Raporu tanıtan Gercke, geri kalan suçlamalarda ise hukuksal açıdan suç teşkil edebilecek eylem sınırında olduğunu ifade etti. Gercke, bilirkişi raporu hazırlarken başpiskoposluğun dosyaları gerekli biçimde sunmadığı eleştirisinde de bulundu. Gercke, bazı dosyaların kendilerine iletilmediği veya eksik verildiği hissine kapıldıklarını ifade etti.