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800 milyar Euro’yu duyan isyan etti

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#Almanya#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER
800 milyar Euro’yu duyan isyan etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 10:04

Seçimden önce “Taze borca hayır” diyen CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU başbakan adayı Friedrich Merz’in, seçilerden sonra SPD ile başlattığı koalisyon görüşmelerinde 800 milyar Euro’nun üzerinde borç alınmasına “Evet” demesi kardeş partileri karıştırdı.

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken seçimlerden toplam oyların yüzde 28.6’sını alarak en güçlü kanat olarak çıkan CDU/CSU’da ciddi bir huzursuzluk yaşanmaya başladı. CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon hükümeti oluşturmak için başlatılan ‘nabız yoklama görüşmelerinde’, borç freninin gevşetilerek toplamda 800 milyar Euro’nun üzerinde ‘taze borç’ alınması yönünde uzlaşmaya varılması, muhafazakâr kanatta huzursuzluğu artırdı. Aylardır borç freninin gevşetilmesine karşı çıkan CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU’nun başbakan adayı Friedrich Merz’in seçimlerin ardından tutum değiştirmesi partilileri küplere bindirdi. CDU/CSU’lu bazı politikacılar ve milletvekilleri seçim öncesi verilen sözlerden cayılmasının partilerine zarar vereceğine dikkati çekerek, bu konuda çok iyi düşünülmesini gündeme getirdiler. Hatta bazı CDU ve CSU’lar 18 Mart’ta bu konuda Federal Meclis’te yapılması öngörülen oylamada destek vermeyeceklerini bile çok açık bir biçimde söylemeye başladılar. CDU/CSU’da homurdanmaya başlayanların sayısının artması üzerine parti üyelerinden de tehditler yoğunlaştı. Bazı üyelerin “Böyle devam ederse biz üyelikten istifa ederiz” tehdidinde bulundukları da ortaya çıktı.

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TAZE BORCA DESTEK
Almanya’da halkın çok büyük bir bölümünün taze borç yöntemiyle Alman Ordusu’na parasal destekten ve alt yapıya yönelik yatırımların artırılmasından yana olduğu saptandı. Almanların yüzde 59’unun buna destek verdiği, yüzde 33’ünün de karşı çıktığı kaydedildi. Yeşiller’li seçmenlerin yüzde 82’sinin, SPD’lilerin yüzde 79’unun, Sol Partililerin yüzde 76’sının ve CDU/CSU’luların da yüzde 68’inin ‘taze borç’ alınmasına destek verdiği belirlendi. Almanya’da savunma bütçesinin artırılmasına Almanların yüzde 66’sının tam destek verdiği, yüzde 78’inin ise ekonomik alanda yeniden canlılık yaratılması için alt yapıya yönelik yatırımlara taze borç yöntemiyle de olsa destekten yana olduğu saptandı.

800 milyar Euro’yu duyan isyan etti
NABIZ YOKLAMALARINA DEVAM
Friedrich Merz, en geç Paskalya Yortusu’na (20-21 Nisan) kadar CDU/CSU ile SPD’nin yeni koalisyon hükümetini kurup başbakanlık koltuğuna oturmayı planlarken, geçen hafta cuma günü başlayan ‘nabız yoklama görüşmelerinin’ bu hafta sonu da devam edeceği açıklandı. Özellikle düzensiz göç ve başvuruları kabul edilmeyen göçmenlerin hızlı sınır dışı edilmesi, Almanya’nın sınırlarında kontrollerin artırılması ve sığınma başvurusunda bulunmak isteyenler de dahil izinsiz, vizesiz girmek isteyenlerin sınırlardan geri çevrilmesi gibi konularda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle asıl koalisyon görüşmelerine muhtemelen gelecek hafta başlanacağına dikkat çekildi.

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#Almanya#Friedrich Merz#AVRUPADAN HABERLER

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