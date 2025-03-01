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800 bin Euro değerinde esrar ele geçti

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#Esrar#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
800 bin Euro değerinde esrar ele geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 18:07

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine bağlı Kiel kentinde polis kontrolü sırasında 81 kilo esrar ele geçirildi.

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Norveç’ten Almanya’ya gelmekte olan bir araç polis tarafından kontrol amacıyla A1 yolu üzerinde durduruldu. Otomobilin bagaj bölümüne ve koltuklarına monte edilmiş vidalardan şüphelenen polisler, gümrük memurlarını devreye soktu. Yapılan aramalarda, bagaj ile koltukların altına özel olarak monte edilmiş bölgelerde piyasa değeri 800 bin Euro olan 81 kilo 130 gram esrar ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Avrupa genelinde aranan ve “kokain kraliçesi” olarak bilinen Tania Gomez isimli kadın ile Litvanyalı otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olaya Lübeck savcılığının el koyduğu açıklandı.

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#Esrar#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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