8 yıl önce ölen kadına aşı daveti

BILD gazetesinde yer alan habere göre Aşağı Saksonya Sağlık Bakanlığı, kaldığı yaşlılar yurdunda 8 yıl önce ölen Hanna S.’nin Diepholz’daki adresine 15 Ocak’ta aşı olması için mektup gönderdi. Sağlık Bakanı Carola Reimann imzasıyla 4 çocuk annesi ve iki torun sahibi Hanna S.’e gönderilen mektupta, “Aşı zamanı geldi. Aşağı Saksonya hayatta olan 80 yaş üzerindekileri evinde de aşılıyor” sözleri yer aldı. Gazetenin haberine göre bu sözler Hann S.’nin 61 yaşındaki kızı Barbara F.’yi çok kızdırdı. Barbara F., “Annem kaldığı yaşlılar yurdunda huzur içinde gözlerini hayata yumdu. Haftada iki kez mezarını ziyaret edip bakımını yapıyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Carola Reimann

‘MÜNFERİT OLMASINI UMUYORUM’

Sağlık Bakanlığı, yapılan hatanın kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek savunma yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişisel bilgilerin koruması yasası nedeniyle ilgili nüfus kayıtlarının tutulduğu birimden kimlik bilgilerinin alınamadığını ve mektupların da posta idaresinden gelen adreslere gönderildiği belirtildi. Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil ise yaşanan durumu kabul edilmez bularak, “Sinir bozucu bir durum. Çok üzgünüm. Umarım bu münferit bir olaydır” dedi.

Eyalette şimdiye kadar 110 bini aşkın kişinin aşıları yapıldı. Yaklaşık 1560 kişinin ise ikinci doz aşıları tamamlandı. Eyalette öncelikle aşı yapılması gerekenlerin sayısı yaklaşık 240 bin olarak belirlenmişti.