AA / Fotoğraf: Arşiv
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8 Türk daha hayatını kaybetti... Almanya’da 87 oldu...
Almanya’da Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya’da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 742’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 91 bin 500 oldu.
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