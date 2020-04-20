8 Türk daha hayatını kaybetti... Almanya’da 87 oldu...

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 742’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 91 bin 500 oldu.