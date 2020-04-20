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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 20.04.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

8 Türk daha hayatını kaybetti... Almanya’da 87 oldu...

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8 Türk daha hayatını kaybetti... Almanya’da 87 oldu...
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Almanya’da Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya’da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 742’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 642’ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı ise 91 bin 500 oldu.

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