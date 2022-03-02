8 Mart’ta kreş ve sosyal hizmetlerde grev var!

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8 Mart’taki uyarı grevleriyle daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret taleplerini geçirmek isteyen sendika sosyal ve eğitim hizmetleri için toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için önümüzdeki hafta uyarı grevleri olacak. Hizmet sendikası ver.di, belediye işverenlerini toplu sözleşmenin başlangıcında tesislerdeki mevcut durumu ciddiye almamakla suçluyor.

‘İŞÇİLERİN TALEPLERİ KARŞILANAMAZ’

İşverenler ise talepleri karşılanamaz buluyor. Belediye İşveren Sendikaları Birliği (VKA) Başkanı Karin Welge, ilk tur ücret görüşmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, sendikaların taleplerinin kamu çalışanları ücret yapısında ciddi dengesizliklere yol açacağını, hizmet ve personel maliyetlerinde orantısız ve karşılanamayacak artışlar olacağını ifade etti.

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MÜHENDİSLER DAHA FAZLA KAZANIYOR

Görüşmeler sırasında sendika, çalışma koşullarında iyileştirmeler, vasıflı işçi eksikliğini gidermek için önlemler ve birçok çalışan için daha yüksek bir sınıflandırma çağrısında bulundu. “Günümüzde örneğin mühendisler gibi üniversite mezunu, eşdeğer diplomaya sahip sosyal hizmet uzmanlarının, mühendislerden daha az kazanması anlaşılır gibi değil” diyen Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, mühendislerin ayda 280 euroya kadar daha fazla kazandıklarını söyledi. Sendikanın bir diğer temel talebi, pedagojik çalışmanın hazırlanma ve takip süresi ile ilgili.