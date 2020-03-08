8 Mart Dünya Kadınlar Günü konserine de koronavirüs gölgesi düştü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 7 kişilik İstanbul Girls Orkestrası eşliğinde düzenlenen geceye Koranavirüs gölgesi düştü. Londra’da 17 yıldır Mehmet Karakuş yönetiminde faaliyet gösteren Uluslararası Dans ve Müzik Grubu (IDMC), tarafından düzenlenen konsere katılım için bin kişinin bilet rezervasyonu yaptırdığı halde birbiri ardına yapılan iptaller nedeniyle bu sayı 300’e düştü. Konuyla ilgili Karakuş, “Bu virüs konserimizi olumsuz etkiledi. Bin kişilik bilet rezervasyonu yapılmıştı. İnsanlar tedirgin. Birbiri ardından gelen iptaller bizi şaşırttı. İstanbul Girls Orkestrası’na yoğun ilgi olduğu halde bu virüs nedeniyle katılım az oldu. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür” dedi. EN SEVİLEN EZGİLER KADINLAR İÇİN

Gecede İstanbullu grup, Edmonton bölgesindeki Prince and Princess Wedding Hall’da beğenilen şarkıları yepyeni yorumlarını müzikseverlerle buluşturdu. Altısı kadın biri erkek müzisyenden oluşan grup, yerli ve yabancı şarkıları darbuka, klarnet, keman, kanun gibi sazlarla alaturka tarzda yorumladı. Dünyaca ünlü sanatçılar tarafından seslendirilmiş şarkıları Türk enstürmanlarıyla yeniden düzenleyerek farklı bir tarz oluşturan İstanbul Girls Orkestrası, Anadolu’nun dört bir yanından en sevilen türküleri Londralı kadınlar için seslendirdi. İki bölüm halinde sunulan ve yaklaşık 4 saat süren konserde grubun danscısı Birsu Şallı, muhteşem bir oryantal dans gösterisi sundu. Halayların çekildiği, şarkıların söylendiği gecede grup solisti Seda Yüksel, Sezen Aksu’nun şarkısı olan ‘İstanbul İstanbul Olalı’ adlı eseri istek üzerine iki kez seslendirdi. Aynı zamanda görsel bir şölene dönüşen konser yine aynı şarkıyla son buldu. Gecenin güvenliğini ‘SRS Sedat Reis’ adlı Türk güvenlik şirketine bağlı bayanlar sağladı. GRUBUN KURUCUSU KADINLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Gecenin ardından grubun kurucusu Filiz Naz şunları söyledi: “Bizler ilk defa Londra’da kadınlarımızla buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz bizler için muhteşem bir o kadar unutulmaz oldu. Çok samimi ve içtenliklerinden dolayı sahnemizde bizlerle buluşan kadınlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Ve bizler için her zaman yanımızda olan kadınlarımıza bir o kadar destek veren ve bizleri sizlerle buluşturan değerli Mehmet Karakuş Beyefendi’ye sonsuz teşekkür ederiz. Tüm Dünya Emekçi kadınlarımızın günü kutlu olsun.”