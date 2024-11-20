8 Kasım’a karanlık geceyle girildi

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‘Turkse Inspraak Orgaan’ (IOT-Türkler İçin Danışma Kurulu) Başkanı Zeki Baran, 7 Kasım’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 8 Kasım’a karanlık bir geceyle girildiğini söyledi: “8 Kasım’da dünya, Amsterdam’ın yaşadığı zifiri karanlık geceden korkunç görüntülerle uyandı. Günler sonra hâlâ öfke, korku ve inançsızlık var. İsrailli futbol taraftarlarının kovalandığı, saldırıya uğradığı ve taciz edildiği görüntüler. ‘Yahudi avı’ çağrıları gibi Yahudi karşıtı mesajların ekrana yansıtılan görüntüleri. Araplara karşı nefret dolu ve ırkçı tezahüratların olduğu videolar. Filistin bayrağının kaldırılması ve yakılmasından, Yahudi ve İsrailli destekçilere yönelik hedefli saldırılara kadar birçok Yahudi karşıtı ifadeler kullanıldı.”



“İsrailli taraftarların bir dizi şiddetli provokasyonu olarak başlayan olaylar, sosyal medyada Hollanda tarihinin en korkunç dönemini anımsatan bir terim olan ‘Yahudi avı’ olarak tanımlandı. Tam ortalık düzeldi derken, bazı politikacılar yırtıcı hayvanların kanlı avlara saldırması gibi olaylara saldırdı. Entegrasyon ve sınır dışı sesleri yükselmeye başladı. Nesiller boyunca çalışarak Hollanda toplumuna katkıda bulunan insanlara, ilerlemek için okuyan gençlere, birdenbire uyum sağlamak istemeyen, Hollanda’nın normlarını ve değerlerini paylaşmayan ‘ötekiler’ gözüyle bakılmaya başlandı. Bu çok iyi bilinen bir taktiktir. Bir günah keçisi yaratın, halkı sözde düşmana karşı kışkırtın ve sokaklara dökün. Bu çok tehlikeli bir taktiktir. Toplumun dayanışmaya ihtiyacı var. Amsterdam’daki olaylar, Binyamin İsrail Başbakanı Netanyahu ve aşırı sağcı Geert Wilders gibi isimlerin ekmeğine yağ sürdüğü. Çünkü bu, onlara Filistinlilere karşı savaşı haklı bir dava olarak sunma fırsatı veriyor.”