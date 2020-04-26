MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri8 bin talep geldi
GeriAvrupa 8 bin talep geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 26.04.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

8 bin talep geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
8 bin talep geldi
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak başlamayı planlayan Bundesliga'da Mönchengladbach ekonomik ve psikolojik olarak etkisi olacak önemli bir karara imza attı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi askıya alınmıştı.

Bu ligler arasında bulunan Bundesliga'nın ise 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanıyor. Maçlarda taraftarların olmamasının hem psikolojik etkilerini hem de ekonomik etkilerini düşünen Alman ekibi Mönchengladbach, 'karton seyirci' projesini hayata geçirecek.

PARA KARŞILIĞINDA KARTON TARAFTAR
Alman kulübü, kombine sahibi olanlar öncelikli olmak üzere taraftarlarına üstesi karşılığında "kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği" sundu.

8 bin talep geldi

Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.

Bir taraftar, toplam 5 euro karşılığında karton portresini yaptırabiliyor. Bu bedelin de Mönchengladbach'ın sosyal sorumluluk projesine aktarıldığı kaydedildi.

8 bin talep geldi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle