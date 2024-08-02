8.2 milyon mazotlu aracın trafikten men tedirginliği!

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AVRUPA Birliği’nin (AB) emisyon değerlerini yeniden belirlemeye dönük düzenlemeleri nedeniyle Avrupa genelinde mazotlu milyonlarca aracın trafiğe çıkmaktan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı tedirginliği yaşanmaya başladı. AB genelinde 2035 yılı itibariyle benzinli ve mazotlu yeni araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemesi kararıyla ilgili tartışmalar sürerken, Euro-5 ve Euro-6 tüketimli mazotlu araçların 2025 yılı başından itibaren trafiğe kapatılması gündeme geldi. AB’nin bu alandaki emisyon değerlerini yeniden belirleme düzenlemesinden, yalnız Almanya’da 4.3 milyon Euro-5, 3.9 milyon da Euro-6 tüketimli mazotlu aracın trafik dışı kalacağına dikkat çekildi.

‘AB KOMİSYONU DERHAL HAREKETE GEÇMELİ’

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing’in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup yazarak, minyonlarca insanı güç duruma düşürecek bu düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Wissing, Almanya’da yayımlanan Bild gazetesine verdiği demecinde, “Brüksel’i antiotomobil politikasından vazgeçmeye çağırıyorum. İnsanların otomobillerine ihtiyaçları var. İnsanlar otomobillerinin ellerinden alınmasını istemiyorlar. AB Komisyonu derhal harekete geçip çabuk karar almalı” dedi. Öte yandan FDP’li Alman Bakan Wissing, otomotiv sanayi için de böyle bir düzenlemenin sürpriz olduğunu belirtirken, trafik dışı kalacak araçlarının yerinin doldurulmasının kısa bir sürede kesinlikle mümkün olmayacağının altını çizdi.