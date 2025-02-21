7’sinde geldim, 70’imde adayım

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SPD’den Federal Meclis milletvekili adayı olan yazar ve oyuncu Renan Demirkan, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin eğitime ve sanata daha fazla önem vermeleri, kültür ve sanatta daha görünür hale gelmeleri gerektiğini söyledi. 1955 yılında Ankara’da doğan ve henüz 7 yaşındayken Almanya’ya gelen Renan Demirkan, şunları söyledi: “7’sinde geldim, 70’inde adayım. Kültür ve sanat, insanların birlikte yaşamını şekillendirmektedir. Biz Türkiye kökenliler, 60 yılı aşkın süredir bu ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduk. Bu ülkeyi hep birlikte şekillendirmeye özen gösterdik. Bundan böyle de sanat, kültür ve edebiyata ağırlık vererek daha da görünür hale gelelim.” 1982 yılında filmlerde rol almaya başlayan ve 1985 yıkında ‘Zahn um Zahn’ (Dişe Diş) filmiyle ünlenen Renan Demirkan, “Şahane Anayasamızı ve demokrasimizi nefret saçan ırkçılardan koruyalım” derken, göçmen kökenli seçmenlere de sandık başına giderek oylarını kullanmaya çağırdı.

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‘BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİLMELİ’

Köln II. bölgeden milletvekili adayı olan Renan Demirkan, şöyle devam etti: “Öğrenmek beni hep etkiledi. Bugün bile hâlâ zevkle öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmek insanın kimliğini şekillendirir, eğitim insanın kendisine daha fazla güven duymasını sağlar. Bunu ülkemizdeki bütün çocuklar için diliyorum. Ben yetisine ve ilgi alanına göre Türkiye kökenli bütün çocukların eğitim ve meslek eğitimi yapmalarını arzu ediyorum. Biz SP olarak, ‘Almanya Fonu’ ve ‘Gelecek Sözleşmesi’ ile eyaletlerin okulları modernleştirmesine ve eğitim olanaklarının artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Çocuk yuvalarında ve okullarda ücretsiz öğle yemeği verilerek ailelerin desteklenmesini istiyoruz. Biz çocukların ve gençlerin iyi eğitim görerek bu ülkeyi ve toplumu birlikte şekillendirmelerini istiyoruz.”