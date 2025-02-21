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7’sinde geldim, 70’imde adayım

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#Almanya#Renan Demirkan#AVRUPADAN HABERLER
7’sinde geldim, 70’imde adayım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 12:54

“Demokrasimizi nefret saçan ırkçılardan koruyalım” diyen SPD’li milletvekili adayı film sanatçısı Renan Demirkan, Türkiye kökenli vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya çağırdı. 1962 yılında Almanya’ya geldiğini belirten Demirkan, “7’sinde geldim, 70’inde adayım” diyerek SPD’nin çalışmalarını anlattı.

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SPD’den Federal Meclis milletvekili adayı olan yazar ve oyuncu Renan Demirkan, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenlilerin eğitime ve sanata daha fazla önem vermeleri, kültür ve sanatta daha görünür hale gelmeleri gerektiğini söyledi. 1955 yılında Ankara’da doğan ve henüz 7 yaşındayken Almanya’ya gelen Renan Demirkan, şunları söyledi: “7’sinde geldim, 70’inde adayım. Kültür ve sanat, insanların birlikte yaşamını şekillendirmektedir. Biz Türkiye kökenliler, 60 yılı aşkın süredir bu ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduk. Bu ülkeyi hep birlikte şekillendirmeye özen gösterdik. Bundan böyle de sanat, kültür ve edebiyata ağırlık vererek daha da görünür hale gelelim.” 1982 yılında filmlerde rol almaya başlayan ve 1985 yıkında ‘Zahn um Zahn’ (Dişe Diş) filmiyle ünlenen Renan Demirkan, “Şahane Anayasamızı ve demokrasimizi nefret saçan ırkçılardan koruyalım” derken, göçmen kökenli seçmenlere de sandık başına giderek oylarını kullanmaya çağırdı.

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‘BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİLMELİ’
Köln II. bölgeden milletvekili adayı olan Renan Demirkan, şöyle devam etti: “Öğrenmek beni hep etkiledi. Bugün bile hâlâ zevkle öğrenmeye devam ediyorum. Öğrenmek insanın kimliğini şekillendirir, eğitim insanın kendisine daha fazla güven duymasını sağlar. Bunu ülkemizdeki bütün çocuklar için diliyorum. Ben yetisine ve ilgi alanına göre Türkiye kökenli bütün çocukların eğitim ve meslek eğitimi yapmalarını arzu ediyorum. Biz SP olarak, ‘Almanya Fonu’ ve ‘Gelecek Sözleşmesi’ ile eyaletlerin okulları modernleştirmesine ve eğitim olanaklarının artırılmasına katkıda bulunuyoruz. Çocuk yuvalarında ve okullarda ücretsiz öğle yemeği verilerek ailelerin desteklenmesini istiyoruz. Biz çocukların ve gençlerin iyi eğitim görerek bu ülkeyi ve toplumu birlikte şekillendirmelerini istiyoruz.”

7’sinde geldim, 70’imde adayım
RENAN DEMİRKAN KİMDİR?
Renan Demirkan 1955 yılında Ankara’da doğdu. 1962 yılında henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’nın Hannover kentine geldi. Ortaokulu bitirdikten sonra Meslek Lisesi’nde eğitim gördü. 1976-1980 yıllarında da Hannover Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu’nda oyunculuk eğitimi aldı. Nürnberg, Dortmund ve Köln’de sahneye çıktı. 1982 yılında da filmde ilk kez rol aldı ve paralel olarak tiyatrolarda sahneye çıkmayı sürdürdü. 1985 yılında çevirdiği sinema filmi ‘Dişe Diş’le ünlendi ve yaşamına çevirdiği televizyon filmleriyle devam etti. 1991 yılında ‘Üç Şekerli Siyah Çay’ adlı bir roman yazdı. Birçok programlarda ve etkinliklerde sunuculuk yaptı. Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Alman yazarların oluşturduğu Almanya PEN Merzeki üyesi olan Renan Demirkıran, fahri çalışmalar da yapmaktadır. 2004, 2017 ve 2022 yıllarındaki cumhurbaşkanı seçimlerinde SPD tarafından delege gösterilerek ‘Federal Kurul’ üyesi olarak oy kullanan Renan Demirkan, şimdi de aynı partiden Federal Meclis milletvekili adayı oldu.

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#Almanya#Renan Demirkan#AVRUPADAN HABERLER

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