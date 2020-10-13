78’lik koca, 75’lik hayat arkadaşını vurup intihar etti

OLAY, saat 14.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Almanya’da yaşayan ve bir süre önce memleketi Kayseri’ye giden Halil Topal ile eşi Döndü Topal arasında, bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Halil Topal, evde bulunan tabancasıyla eşine ateş açtı. Topal, daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. OTOPSİ YAPILACAK

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptığı kontrolde, Halil Topal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Döndü Topal ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Evde yapılan incelemenin ardından Halil Topal’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.