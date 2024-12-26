76 yıllık mektup arkadaşları

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İLK olarak 1980’lerde kullanılmaya başlanan ve 1990’lardan sonra hızlı bir şekilde yayılan e-mail, bir zamanların en yaygın haberleşme aracı mektuplaşmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Son 10 yıldır ise sosyal medya ve WhatsApp gibi haberleşme uygulamaları, insanlar arasındaki klasik iletişim araçlarının yerini aldı. Ancak Britanya’dan Sylvia Perkins ile Almanya’dan Lisa Krull adlı iki yaşlı kadının tam 76 yıldır birbirlerine mektup yazdığı ortaya çıktı. Üstelik iki arkadaşın birbirlerini hiç tanışmadığı, bir kere bile telefonda konuşmadıkları öğrenildi. Birbirlerinin seslerini duymasalar bile ikilinin bu dostlukları yıllardır devam ediyor.

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BİR OKUL PROJESİYLE BAŞLADIBritanyalı 12 yaşındaki Sylvia Perkins, 1948 yılında (İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından) okulundaki bir proje kapsamında Almanya’daki Lisa Krull’a bir kart gönderdi. O günden sonra Perkins ve Krull yazışmayı hiç bırakmadı. Sylvia’nın açıklamasına göre, diğer öğrenciler yazışmayı sonlandırsa da Lisa ve onun arasındaki bağ yıllarca devam etti. Bu ilişkinin uzun soluklu olmasını arkadaşının ve kendisinin benzer karaktere sahip olmasına bağlayan Perkins, “İkimiz de sabırlı insanlarız. O da benim gibi bir yapıya sahip ve bunu çok takdir ediyorum” dedi.

50. YAŞ SÜRPRİZİ GERÇEKLEŞMEDİ

Arkadaşların yüz yüze gelmesi için yıllar içinde bazı girişimlerde bulunulmuş. Özellikle Sylvia’nın 50. doğum günü için planlanan bir ziyaret, Lisa’nın eşinin hastalanması nedeniyle gerçekleşememiş. Yine de bu durum dostluklarını engellememiş. Her yıl Noel’de birbirlerine bir kart gönderen ikili, sosyal medyanın olmadığı dönemde yazmaya başladıkları mektuplar sayesinde kalem ve kâğıtla bir bağ kurmuş. 88 yaşındaki Sylvia, Lisa’dan gelen kartların hayatının bir parçası olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Her yıl bir kart alıyorum ve o an, arkadaşımın hâlâ güçlü olduğunu bilmek bana mutluluk veriyor.” Son olarak Lisa, gönderdiği Noel kartında şu mesajı paylaşmış: “Sevgili Sylvia, bir yıl daha geçti ve biz bir yıl daha yaşlandık: 88 ve 89! Sen büyük bir büyükannesin, ben ise torunum Jonas ve karısının yeni köpeği Yoshi’nin büyükannesiyim.”