75'inde profesyonel maça çıkacak! Rekor...

Profesyonel futbolcu olabilmek için gençliğinde uzun süre çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Bahader, şimdilerde profesyonel olarak çıkacağı 2 maç ile Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıracak.

Kurallara göre Guiness'e girebilmesi için 90 dakika boyunca iki maç çıkartmak zorunda olan Bahader yaptığı açıklamada, "Futbolcular 35'ine geldiklerinde bırakmaya çalışıyorlar. Bence çok daha fazla oynayabilirler, kendilerini eğitebilirler, doğru yaşayabilirler ve oynama sürelerini uzatabilirler." ifadelerini kullandı.

Behader açıklamalarının devamında, "Kendimi genç oyuncu olarak görüyorum. Önümde hala çok yolum var. Yeterince idman yapmadım. İdman yapmaktan hiç sıkılmadım ve yorulmadım. Kaslarım futbol idmanlarına alışkın. Daha yolun çok başındayım. Devam edeceğim" diyerek futbol oynama isteğini gözler önüne serdi.

75 yaşındaki Mısırlı bu yola sadece en yaşlı oyuncu rekorunu elde etmek için değil, çok iyi oynayan en yaşlı oyuncu olmak istediğini söyleyerek kötü oynarsa planlarının yarıda kalacağını belirtti. Öte yandan Bahader'in forvet mevkiisinde oynadığı ifade edildi.

Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu ünvanı, geçtiğimiz Nisan ayında Ironi Or Yehuda takımı ile maça çıkan 73 yaşındaki İsrailli Isaak Hayik tarafından kırılmıştı.

Bahader'in profesyonel futbolcu lisansı

