75. Berlinale Sona Erdi: Altın Ayı ‘Drommer’a gitti!

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 75’inci Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), dün gece düzenlenen ödül töreniyle sona verdi. ‘Altın Ayı’ ödülünün sahibi ‘Drommer’ filmi oldu. Ödülü, Norveçli yönetmen ve senarist Dag Johan Haugerud ile filmin yapımcıları Yngve Saether ve Hege Hauff Hvattumo aldı. Berlinale’de ‘Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü’nün sahibi ‘The Blue Trail’ filmi oldu. Ödülü, yönetmen Gabriel Mascaro, Denise Weinberg ve Rodrigo Santoro ile aldı. Venezuelalı yönetmen Ivan Fund, ‘El mensaje’ (The Message) filmiyle ‘Gümüş Ayı Jüri Ödülü’ kazandı. Yönetmen Huo Meng, en iyi yönetmen dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülü aldı. Oyuncu Rose Byrne, ‘If I Had Legs, I’d Kick You’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı. Rumen yönetmen Radu Jude, ‘Kontinental ’25’ filmiyle en iyi senaryo dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülünü kazandı.

75’İNCİ BERLİNALE’DE KAZANANLAR

ANA YARIŞMA

En İyi Film Altın Ayı: Drommer

Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü: The Blue Trail

Gümüş Ayı Jüri Ödülü: The Message

En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: Huo Meng / Living the Land

En İyi Performans Gümüş Ayı: Rose Byrne / If I Had Legs, I’d Kick You

En İyi Yardımcı Performans Gümüş Ayı: Andrew Scott / Blue Moon

En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Kontinental ’25 / Radu Jude

Üstün Sanatsal Katkı için Gümüş Ayı: La Tour de Glace / Lucile Hadzihalilovic

BERLINALE BELGESEL ÖDÜLÜ

En İyi Belgesel: Holding Liat / Brandon Kramer

PERSPEKTİFLER

GWFF En İyi İlk Uzun Metraj: The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box) / Ernesto Martinez Bucio

BERLINALE KISALARI

Altın Ayı: Lloyd Wong, Unfinished / Lesley Loksi Chan

Gümüş Ayı: Ordinary Life / Yoriko Mizushiri