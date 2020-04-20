72 ülkeden 25 bin Türk’ün tahliyesine başlandı

DÜNYA’nın 72 farklı ülkesinde geçici olarak bulunan ve koronavirüs önlemleri kapsamında bulundukları ülkelerde mahsur kalan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı. İlk tahliye kafilesi Almanya’nın Frankfurt şehrinden Türkiye’ye gerçekleştirildi. Türk Hava Yolları’nın (THY) TK 4928, TK 4930 ve TK 4933 sefer sayılı uçuşlarıyla gerçekleştirilen ilk tahliye uçuşunda öğrenciler, tatil amaçlı, işçi ve iş görüşmesine gelen Türk vatandaşlarından oluşan 800’ün üzerinde vatandaş Ankara üzerinde Uşak, Giresun ve Samsun’da karantina altına alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonunun 27 Nisan’da tamamlanması planlanıyor.





İLK TAHLİYE FRANKFURT’TAN

Tahliyeler Almanya’dan 3 bin 269 kişi ile ilk sırayı alırken, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ikinci sırada bin 632 kişi ile ABD üçüncü sırayı aldı. İngiltere’den bin 559, Kuveyt’ten bin 463, Cezayir’den bin 200, Ukrayna’dan 863, Irak’tan 861, Fransa’dan 696, Azerbaycan’dan 662, Hollanda’dan 648, Kanada’dan 543, KKTC’den 540, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 538, Polonya 488, İspanya’dan 455, Rusya’dan 380, Kuzey Makedonya’dan 394, Kırgızistan’dan 352 ve İsviçre’den 341 kişi getirilecek. Almanya’dan bugün Frankfurt, yarın Hannover, Hamburg, Köln ve Frankfurt’tan tahliye uçuşlarını 22 Nisan’da Köln, Berlin, Münih ve Düsseldorf’tan uçuşlar gerçekleştirilecek. 3 bin 269 vatandaşımızın tahliye edileceği Almanya’dan son uçuşlar ise 23 Nisan’da Münih ve Düsseldorf havaalanlarında gerçekleştirilecek. Sabahın erken saatlerinde Frankfurt havaalanına gelen vatandaşlarımız önce Başkonsolosluklar tarafından yapılan listelerde kendilerini onaylattıktan sonra Türk Hava yollarından bilet satın aldıktan sonra bavullarını vererek uçuş salonuna geçti. Bugün Frankfurt’un dışında Mısır’dan gelecek olan vatandaşlarımız İstanbul’a, İrlanda’dan gelen vatandaşlarımız Kars’a, İngiltere’den gelen vatandaşlarımız Ankara ve İspanya’dan gelen vatandaşlarımız Samsun’da karantina altına alınacak.





62 İLDE 14 GÜN KARANTİNA

Türkiye’ye götürülen Türk vatandaşlarına 14 günlük karantina uygulanacak. Vatandaşların 14 günlük zorunlu karantina altına alınmaya uçuş öncesi yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekiyor. Türkiye’ye tahliyeleri gerçekleştirilen Türk vatandaşlarına Sağlık Bakanlığınca (Covid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneler yapılacak. Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak. Herhangi bir Covid-19 emaresine rastlanmayan vatandaşlarımız ise Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahliye operasyonu için hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişilik kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek. Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenleri evlerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ulaştıracak.