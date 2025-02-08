72 kişi ölmüştü! O bina yıkılacak

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İNGİLTERE Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, binanın yıkım işleminin 14 Haziran 2017’deki facianın sekizinci yıl dönümünden sonra başlayacağı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Angela Rayner’ın olayda yakınlarını kaybeden aileler ve hayatta kalanlarla görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, yıkım işleminin ‘dikkatlice ve hassas şekilde’ olacağı kaydedildi. Açıklamada, yıkım işleminin yaklaşık iki yıl süreceği, binanın yıkımı için özel müteahhit belirleneceği ve detaylı plan oluşturulacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, “Grenfell Tower bazıları için kayıplarını hatırlatan kutsal alan. Ancak, kuleyi anıt olarak koruma veya tamamen yıkma konusunda topluluk içinde farklı görüşler var” denildi. Yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve hayatta kalanları temsilen ‘Grenfell United’ grubundan yapılan açıklamada, binanın yıkılmasını ‘utanç verici ve affedilemez’ olduğu, ailelerin görüşleri dikkate alınmadan bu kararın alındığı bildirildi. Grup, ancak bazı ailelerin, yapının güvenlik gerekçesiyle kaldırılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdiğini aktardı.