72. Berlinale için özel konsept

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FESTİVAL yönetimi artan koronavirüsün Omikron varyantına rağmen şubat ayında festivalin planlandığı gibi gerçekleşmesi için gerekli konseptin detaylı bir şekilde hazırlandığını açıkladı. Festival çok sıkı korona önlemleri kapmasında gerçekleşecek. Almanya’da 15 Ocak’tan itibaren geçerli olan 2G Plus kuralı festivale katılacaklar için de geçerli olacak. Buna göre iki doz aşısını yaptıranlar veya iyileşenler günlük korona testi ibraz ederek festival kapsamındaki etkinliklere ve sinemalara girebilecek. Ancak hatırlatıcı üçüncü aşıyı yaptıranlardan ise test istenmeyecek. Ayrıca etkinliklerin yapılacağı mekânlarda maske kullanılması da zorunlu.





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BİLETLER 10 EURO

Konsepte göre festivalin kapasitesi de yüzde 50 azaltılacak. Ziyaretçi akışını eşitlemek için, ‘halk günü’ dört güne uzatılacak ve 17-20 Şubat tarihleri arasında tüm Berlinale sinemalarında tekrar gösterimler sunulacak. Bilet fiyatları 10 euro olarak belirlendi. Berlinale’nin film gösterimleri kadar ses getiren ve ilgiyle takip edilen eğlence ve resepsiyonlar bu yıl gerçekleşmeyecek. Avrupa Film Pazarı ticaret fuarı gibi festivalin bazı bölümleri de sadece internet ortamında yapılacak. Festivalin dar kapsamda gerçekleşek olmasından dolayı daha az bilet satışı olacağı ve sponsor gelirlerinin de düşmesi nedeniyle federal hükümetten 10 milyon euroya yakın ek bütçe talep edildiği kaydedildi.

Festival yöneticileri Mariette Rissenbeek ve Carlo Chatrian yeni konsepti tanıttı.

AÇILIŞ FİLMİ BELLİ

Festivalin açılış ve kapanış etkinlikleri de koronaya rağmen yapılacak. Festival, senarist ve yönetmen François Ozon’un imzasını taşıyan ‘Peter von Kant’ filminin dünya prömiyeri ile 10 Şubat’ta Berlinale Palast’ta başlayacak. Denis Menochet, Isabelle Adjanı ve Hanna Schygulla’nın yer aldığı film uluslararası yarışma bölümünde gösterilecek ve Altın Ayı için yarışacak. Isabelle Huppert’e verilecek Onursal Altın Ayı ödülü 15 Şubat’ta, Avrupa Yıldızları’nın ödül töreni ise 14 Şubat’ta yapılacak. Altın ve Gümüş Ayı ödüllerinin verileceği festivalin en önemli etkinliği olan ödül gecesi ise 16 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Törenlerde konuklar için kırımızı halı da serilecek ancak etkinliklere sınırlı sayıda davetli katılabilecek.