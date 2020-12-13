70’in üzerinde silah, 100 bin mermi!.. Örgüt kuracaklarmış...

İÇİŞLERİ Bakanı Karl Nehammer, Viyana Emniyet Müdürü Gerhard Prüstl ve Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra, düzenledikleri ortak basın toplantısında, silahlı örgüt kurmaya çalışan aşırı sağcı yapıya yönelik operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Nehammer, aşırı sağcı suç ağına yönelik operasyonda çoğu uzun namlulu, otomatik ve yarı otomatik 70’in üzerinde silah, 100 binin üzerinde mermi ile çok sayıda el bombası ele geçirildiğini söyledi.

Operasyonda 5’i Avusturya’dan, 2’si ise Almanya’nın Bavyera eyaletinden 7 kişinin gözaltına alındığını belirten Nehammer, güvenlik güçlerinin aşırı sağa ‘en ağır darbeyi’ vurduğunu söyledi. Uyuşturucu ve silah ticareti yapan organize suç oluşumlarıyla dirsek temasında bulunan aşırı sağcıların, ‘Almanya’da silahlı örgüt kurmaya’ çalıştıkları belirtildi. Avusturya Emniyet Müdürü Gerhard Pürstl, ele geçirilen silah deposunu, “Son 10 yılların ele geçirilen en büyük silah deposu” olarak niteledi ve bu silahlarla çok ağır hasar verilmek istendiğini söyledi. Gelişmelerle ilgili bilgi alan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın duyduklarına inanamadığı ve şoke olduğu belirtildi. UYUŞTURUCU PARASIYLA ALMIŞLAR

Viyana Organize Suçla Mücadele Birimi Müdür Yardımcısı Michael Mimra da operasyona ilişkin soruşturmanın geçen ekimde başladığını belirterek, Almanya’dan Avusturya’ya uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yürütülen teknik takipte söz konusu aşırı sağcı ağın izlerine rastladıklarını ifade etti. Mimra, Almanya’dan yönetilen yapının, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle yasa dışı yollarla silah temin ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Gözaltına alınan kişilerden 53 yaşındaki bir Avusturyalının emniyet birimleri tarafından tanınan bir suçlu olduğunu kaydeden Mimra, şahsın sicilinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarıyla dolu olduğuna dikkati çekerek, yakalananlar arasında radikal sağcı gruplarla bağlantılı tespit edilen kişilerin de bulunduğunu aktardı.

Mimra, soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin ele geçirilen materyalleri detaylı şekilde incelediğini, soruşturmanın gizliliği açısından daha fazla bilgi paylaşılmayacağını sözlerine ekledi.