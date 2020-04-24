700 bin Euro’luk ‘hibe’ vurgunu

HİBENİN sıkı kontrol edilmeden hızlı bir şekilde ödendiği için istismara uğrama riskinin fazla olduğu belirtilirken, polis, 1 Nisan’dan itibaren belirlenen 100 dolandırma vakasından 46’sını savcılığa intikal ettirdi. Savcılık 46 vakayla ilgili 55 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yasalara göre şüphelilerin 10 yıla kadar hapis cezası alması mümkün. Berlin Başsavcısı Thomas Fels, her gün yeni vakaların tespit edildiğini söylerken, “Günde ortalama 7-8 vaka ekleniyor” dedi.



Mali suçlarla ilgili soruşturmaları yöneten Başsavcı Nina Thom ise, “Şüpheliler yakalansa bile çoğunluğunda para ortada olmuyor. Bugüne kadar 160 bin 200 Euro’ya el koyduk. Ortada para yoksa, şüphelilerin mallarına el konuluyor” dedi. Almanya’da federal ve eyalet hükümetleri 10 ve daha az sayıda çalışanı bulunan işletme sahipleriyle serbest meslek erbabına işleri durduğu gerekçesiyle 5 bin ila 14 bin Euro arasında parayı hibe ediyor. Hibe almak için başvuranlar en geç iki gün içinde talep ettikleri parayı aldı. Başvurular hâlâ sürüyor.