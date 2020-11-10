70 yıllık eşini öldüren 92 yaşındaki sanık hakim karşısında!
Almanya’nın Würzburg Eyalet Mahkemesi’nde 70 yıllık eşini öldürmekle suçlanan 92 yaşındaki katil zanlısının yargılanmasına başlandı.
SANIK, 91 yaşındaki ağır demans hastası karısını geçen yıl kasım ayında öldürmüş, ardından da intihar girişiminde bulunup başarısız olmuştu. Bugün başlayan duruşmada sanığın kimlik tespiti yapıldıktan sonra savcı iddianamesini okudu. Cinayetten sonra veda mektubu hazırlayan sanığın, ağır depresyon hali altında ağır hasta eşini ve kendisini öldürmeye karar verdiğine iddianamesinde yer verildi. Sanığın eşiyle birlikte hayatta tutunamayacağı hissine kapıldığı için cinayeti işlediğini de belirten savcı, sanığın da kurban olduğunu iddia etti.
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